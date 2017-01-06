CES 2017: Google объявила смартфоны с поддержкой платформы виртуальной реальности Daydream

На выставке CES 2017, которая проходит с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, компания Google объявила о том, какие из смартфонов получат поддержку платформы виртуальной реальности Daydream.





Итак, с обновлением до Android Nougat возможностями Daydream обзаведутся Huawei Mate 9 Pro, Porsche Design Mate 9 и ZTE Axon 7. Также она установлена на смартфоне ASUS ZenFone AR, который выйдет в продажу во втором квартале 2017 года.





На данный момент Daydream имеется на смартфонах Pixel и Pixel XL, выпущенных Google в октябре 2017 года, а также Moto Z и Moto Z Force, уже обновленных до Android 7.0 Nougat.

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