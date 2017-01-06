CES 2017: Xiaomi выпускает белый безрамочный Mi Mix

На выставке CES 2017, которая проходит с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, компания Xiaomi официально представила белую версию безрамочного смартфона-гиганта Xiaomi Mi Mix.





Белый Xiaomi Mi Mix получил те же особенности, что и черный, включая экран почти на всю переднюю поверхность и керамический корпус. Сроки начала продаж пока довольно неопределенные, но это произойдет до конца начавшегося 2017 года.





Напомним, смартфона Xiaomi Mi Mix был анонсирован в конце ноября. Его главной отличительной чертой стал 6,4-дюймовый дисплей, у которого практически отсутствуют рамки не только с двух сторон, но и сверху. В результате, экран занимает 91,3% передней панели, что заметно больше обычного соотношения.

Поскольку кромка над экраном теперь оказалась недоступна для размещения датчиков, то вместо стандартного сенсора приближения используется ультразвуковая технология, а вместо стандартного динамика — специальная пьезоэлектрическая керамическая акустическая система. Специально созданная для Xiaomi 5-мегапиксельная фронтальная камера переместилась вниз экрана и на 50% меньше "обычной" камеры. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели.

Разрешение дисплея составляет 2040 x 1080 пикселей. Основная камера получила разрешение 16 Мп, фазовый автофокус и двухцветную светодиодную вспышку. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 821, 4 или 6 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 4400 мАч и поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge 3.0.

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