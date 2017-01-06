CES 2017: Xiaomi выпускает белый безрамочный Mi Mix

На выставке CES 2017, которая проходит с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, компания Xiaomi официально представила белую версию безрамочного смартфона-гиганта Xiaomi Mi Mix.


Белый Xiaomi Mi Mix получил те же особенности, что и черный, включая экран почти на всю переднюю поверхность и керамический корпус. Сроки начала продаж пока довольно неопределенные, но это произойдет до конца начавшегося 2017 года.


Напомним, смартфона Xiaomi Mi Mix был анонсирован в конце ноября. Его главной отличительной чертой стал 6,4-дюймовый дисплей, у которого практически отсутствуют рамки не только с двух сторон, но и сверху. В результате, экран занимает 91,3% передней панели, что заметно больше обычного соотношения.

Поскольку кромка над экраном теперь оказалась недоступна для размещения датчиков, то вместо стандартного сенсора приближения используется ультразвуковая технология, а вместо стандартного динамика — специальная пьезоэлектрическая керамическая акустическая система. Специально созданная для Xiaomi 5-мегапиксельная фронтальная камера переместилась вниз экрана и на 50% меньше "обычной" камеры. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели.

Разрешение дисплея составляет 2040 x 1080 пикселей. Основная камера получила разрешение 16 Мп, фазовый автофокус и двухцветную светодиодную вспышку. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 821, 4 или 6 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 4400 мАч и поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge 3.0.

Читайте другие новости Ferra.ru с выставки CES 2017 прямо из Лас-Вегаса.

Источник
Xiaomi
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi CES 2017 Xiaomi Mi Mix

Комментарии

Материалы по теме

CES 2017: ASUS ZenFone 3 Zoom получил двойную камеру и аккумулятор на 5000 мАч

5 января

CES 2017: Смартфон ASUS ZenFone AR с 8 ГБ оперативной памяти работает с виртуальной и дополненной реальностью

5 января

Гигантский Xiaomi Mi Max Prime представлен официально

10 октября 2016

Главные новинки октября 2016 года: смартфоны

5 ноября 2016

Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года

28 декабря 2016

Мощный Xiaomi Mi Note 2 с изогнутым дисплеем представлен официально

25 октября 2016
Из рубрикиТелефоны
CES 2017: Huawei запустил Mate 9 с голосовым помощником Amazon Alexa
CES 2017: Samsung заявила, что отгрузила 5 миллионов Gear VR
CES 2017: 6-дюймовый Alcatel A3 XL работает на Android 7.0 Nougat

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 403
Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
5 лучших смартфонов 2016 года 221
Обзор видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti: для тех, кто держится там 109
Железный цех №39: какой блок питания нужен игровому компьютеру 108
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 100