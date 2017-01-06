CES 2017: Доступный ZTE Blade V8 тоже получил двойную камеру

Буквально вчера мы писали, что компания ZTE представила смартфон Blade V8 Pro на выставке CES 2017, которая проходит с 5 по 8 января в Лас-Вегасе. А сегодня ZTE анонсировала еще одну модель — Blade V8. Она более простая, чем Blade V8 Pro, но тоже оснащается двойной основной камерой.


Камера состоит из 13-мегапиксельного основного модуля и 2-мегапиксельного вспомогательного. Смартфон оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 13-мегапиксельной фронтальной камерой со вспышкой. Аппаратной основной стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 435, 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти.

Также стоит отметить сканер отпечатков пальцев, FM-радио и аккумулятор на 2730 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой Mifavor 4.2.

Продажи ZTE Blade V8 начнутся в феврале 2017 года в России и Японии, а в марте он выйдет в Китае, Испании и Германии. Цена пока не объявлена.

Читайте другие новости Ferra.ru с выставки CES 2017 прямо из Лас-Вегаса.

Источник
ZTE
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