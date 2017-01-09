Смартфон ASUS ZenFone Pegasus 3S получил аккумулятор на 5000 мАч

Компания ASUS представил в Китае новый смартфон среднего уровня ZenFone Pegasus 3S. Он приходит на смену прошлогоднему ASUS ZenFone Pegasus 3, выпущенному в июне.





ASUS ZenFone Pegasus 3S заключен в металлический корпус, получил сканер отпечатков пальцев в домашней кнопке, емкий аккумулятор и поддержку VoLTE.





Смартфон оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей) со стеклом 2.5D со скругленным кромками, 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами, восьмиядерным процессором MediaTek MT6750 с частотой 1,5 ГГц, 3 ГБ оперативной памяти, 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти, а также аккумулятором на 5000 мАч с технологией быстрой зарядки. Поддерживаются LTE с VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n) и Bluetooth 4.0, GPS. Работа производится под управлением Android 7.0 Nougat.

Главными отличиями стали заметно более емкий аккумулятор, новая ОС, слегка выросший размер экрана и сканер отпечатков пальцев, переместившийся на фронтальную панель. ASUS Zenfone Pegasus 3S поступит в продажу в январе 2017 года по цене около 288 долларов США.