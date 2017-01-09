В HTC могут работать над смартфоном Vive

Компания HTC готовит анонсы сразу четырех новых смартфонов – U Play, U Ultra, X10 и Vive. Информация об этом поступила с новым видео в Twitter'е от мобильного репортера Эвана Бласса (Evan Blass).

Основное внимание в ролике уделяются стильному и современному дизайну новых устройств. Имеет ли отношение смартфон Vive к одноименному шлему виртуальной реальности, не сообщается. Вполне возможно, что речь пойдет о какой-то встроенной совместимости.  

Источник
Twitter
Теги
HTC смартфоны

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