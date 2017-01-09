Nokia готовит голосовой помощник под названием Viki

Компания Nokia Solutions and Networks подала заявку на торговую марку "Viki" в Евросоюзе. Об этом сообщил профильный ресурс GSMInfo.nl. Заявка сформулирована так, что вероятнее всего, Viki станет названием персонального помощника с голосовой активацией, наподобие Siri от Apple, Google Now, и Microsoft Cortana.


Интересно, что торговую марку регистрирует именно Nokia, а не HMD Global, получавшая эксклюзивную лицензию на выпуск телефонов, смартфонов и планшетов под брендом Nokia в течение следующих десяти лет.

Отметим, что HMD сегодня представила свой первый смартфон под брендом Nokia — Nokia 6. Вполне возможно, что голосовой помощник Viki станет доступным на этом смартфоне через программное обновление.

Источник
GSMInfo.nl
Теги
смартфон ANDROID Nokia голосовой помощник HMD

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