Смартфон Samsung Galaxy C7 Pro показался на живых фото

В сети появилась подборка живых фотографий готовящегося к выходу смартфона Samsung Galaxy C7 Pro, который пока не был представлен официально. Их опубликовал профильный ресурс Slashleaks, получивший от пользователя под ником Dimitri12. Эти фотографии оцениваются как подлинные с вероятностью 92%.





Согласно предварительным данным, Samsung Galaxy C7 Pro оснащается Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), диагональю 5,7 дюйма, а также 16-мегапиксельными основной и фронтальной камерами. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 626 частотой 2,17 ГГц и графикой Adreno 506, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.

Дебют смартфона Samsung Galaxy C7 Pro ожидается в января 2017 года, а старт продаж — в 21 января.