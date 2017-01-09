Ограниченный выпуск Samsung Galaxy S8 намечен на февраль

Компания Samsung Electronics произведет небольшую партию флагманских Galaxy S8 в феврале, за месяц или два до полноценного массового запуска смартфона в середине апреля. Об этом сообщило корейское издание The Investor со ссылкой на некие источники в индустрии.





Массовое производство должно начаться в марте, когда Samsung может выпустить партию миллионов в пять Galaxy S8. Напомним, изначально предполагалось, что анонс состоится 26 февраля, к выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта 2017 года. Затем появились сообщения о специальном мероприятии 18 апреля в Нью-Йорке, которое и будет посвящено запуску Samsung Galaxy S8. Исходя из новой утечки, не исключена вероятность, что на MWC 2017 новый флагман Samsung все-таки появится.

Напомним, более ранние слухи утверждают, что Galaxy S8 получит улучшенную камеру, 5,5-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей) для работы с устройствами виртуальной реальности, который займет всю переднюю панель, а сканер отпечатков пальцев будет встроен прямо в экран.

По другой теории, флагман Samsung выйдет в двух версиях — 6,2-дюймовой с дисплеем "от кромки до кромки" и 5,7-дюймовой с изогнутым экраном. Еще одна теория утверждает сохранение разрешения на уровне Quad HD (2560 x 1440 пикселей), но с переходом на стандартную схему RGB вместо PenTile, что повысит количество точек с 7 372 800 до 11 059 200.

Аппаратной основой станут 10-нанометровые процессоры Qualcomm Snapdragon 830 и Exynos 8895. Упоминаются новый голосовой помощник на базе Viv, поддержка NFC с MST для платежного сервиса Samsung Pay. Также смартфону предсказывают стереодинамики под брендом Harman и переход на порт USB Type-C с избавлением от стандартного 3,5-мм разъема для наушников.