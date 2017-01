Samsung Gear S3, Gear S2 и Gear Fit 2 получили поддержку iPhone

Компания Samsung Electronics, наконец-то, объявила о запуске долгожданной функции для своих носимых устройств — совместимость со смартфонами Apple.





Поддержка реализована для смарт-часов Gear S3 и Gear S2, а также фитнес-браслета Gear Fit 2. Они теперь способны взаимодействовать с iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus и iPhone SE, раотающих под управлением операционной системы iOS 9.0 и выше.

Напомним, Samsung обещала реализовать поддержку iOS в Gear S2 еще год назад. Для того, чтобы воспользоваться новой функциональностью, на совместимые iPhone надо установить приложение Samsung Gear S из App Store, а затем произвести ряд действий для установления соединения.

Набор доступных функций зависит от устройства. Пользователи Samsung Gear S2 и Gear S3 смогут получить доступ к функциям оповещений о звонках и сообщениях на умных часах. Кроме того, в приложении S Health можно отслеживать физическую активность с приложениями Баро-альтиметр и Спидометр. Владельцы фитнес-браслета Gear Fit2 смогут автоматически отслеживать пройденный путь во время прогулок, бега, катания на велосипеде, занятий на эллиптическом тренажере и тренажере для гребли. Также доступны функции измерения пульса и отслеживания сна.