Часы Sony FES на электронной бумаге стали цветными

Компания Sony представила второе поколение часов FES на электронной бумаге, которые выпускаются ее дочерним предприятием Fashion Entertainments. Напомним, оригинальные Sony E-ink FES были представлены в ноябре 2014 года и поступили в продажу в конце 2015 года в Японии в ограниченном объеме.





Главной особенностью гаджета является то, что электронные чернила используются не только на дисплее часов, а по всей поверхности, включая ремешок, что позволяет менять дизайн устройства одним нажатием кнопки.





Второе поколение Sony E-ink FES осталось таким же тонким, но стало цветным. Пользователь сможет выбирать различные шаблоны оформления, включая коричневый "под кожу", голубой и серый. На данный момент обновленные часы находятся на стадии прототипа и пока неясно, когда они доберутся до прилавков магазинов. Ориентировочная цена на них составляет 250 долларов США.