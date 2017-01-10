Рассекречена цена смартфона ASUS ZenFone 3 Zoom

Во время недавнего анонса смартфон ZenFone 3 Zoom на выставке CES 2017, которая прошла с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, компания ASUS не назвала ориентировочную цену новинки, только упомянула, что выход в продажу состоится в феврале. Однако на состоявшейся вчера презентации недорогого смартфона ASUS Pegasus 3S в Тайване, производитель рассекретил дополнительные подробности о ZenFone 3 Zoom.





По предварительным данным, топовая версия ZenFone 3 Zoom с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти обойдется в 3699 китайских юаней, что составляет около 533 долларов США. Очевидно, что модели на 32 и 64 ГБ окажутся дешевле, но пока неясно насколько.

Напомним, главной изюминкой ASUS ZenFone 3 Zoom стала двойная камера в стиле iPhone 7 Plus на задней панели. Она получила два 12-мегапиксельный модуля, один оснащается объективом с апертурой f/1.7 и фокусным расстоянием 25 мм, а второй — телефото на 59 мм. Вместе они обеспечивают эффект 2,3-кратного оптического зума и портретный режим с размытием фона как у iPhone 7 Plus. Камера получила улучшенную систему TriTech+ с фазовым Dual Pixel и лазерным автофокусом и отслеживанием объектов. Поддерживается ручной режим настроек, а с обещанным обновлением Android Nougat появится поддержка RAW.

Также нельзя не отметить аккумулятор емкостью 5000 мАч. По словам производителя, он обеспечивает до 42 автономной раоты в режиме ожидания и до 6,4 часа в режиме непрерывной съемки Ultra HD-видео. При этом смартфон довольно тонок — толщина составляет 7,99 мм.

ASUS ZenFone 3 Zoom заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев на задней панели, оснащается 5,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 4, 13-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625 с тактовой частотой 2 ГГц и графикой Adreno 506, 3 или 4 ГБ оперативной и 32, 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 2 ТБ.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G с VoLTE, Wi-Fi (802.11b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS, есть порт USB Type-C. Размеры составляют 154,3 х 77 х 7,99 мм, а вес — 170 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow.