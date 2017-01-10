HTC выпустит Desire 650 за пределы Китая в феврале

За пару дней до мероприятия, на котором ожидается анонс новых смартфонов, компания HTC объявила о скором начале международных продаж смартфона среднего уровня HTC Desire 650.


Напомним, HTC Desire 650 приходит на смену Desire 630 и был представлен в Китае в ноябре 2016 года. Как стало известно теперь, в феврале он станет доступен в Европе и других регионах.

HTC Desire 650 оснащается 5-дюймовым с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 400, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 2 ТБ.

Международная версия HTC Desire 650 будет доступна в синем и бежевом цветовых вариантах. Рекомендованные цены пока не объявлены.

Источник
Pocket-lint
Теги
смартфон ANDROID HTC HTC Desire 650

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