Больше половины рынка смартфонов Индии принадлежит китайским производителям

Рынок смартфонов в Индии стремительно захватывают производители из Китая. Если в ноябре 2016-го года на их долю приходилось лишь 32% рынка, то сейчас, по сообщению Reuters, цифра превысила 50%. Для сравнения, у Samsung на сегодняшний день всего 21% рынка, а ведь еще год назад цифра была куда внушительнее — 30%.

Наиболее популярными смартфонами в Индии являются модели от Xiaomi, Lenovo, Oppo, OnePlus и Gionee. Особенно радужно дела у гаджетов из Поднебесной обстоят в сегменте устройств стоимостью 140-440 долларов — доля на рынке составляет 68%.