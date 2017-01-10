Флагманский LG G6 дебютирует на MWC 2017

Корейские журналисты получили подтверждение от "высокопоставленного" представителя компании LG грядущего анонса следующего флагманского смартфона, наследника LG G5, на выставке MWC 2017, которая проходит в Барселоне с 27 февраля по 2 марта 2017 года.


Вероятнее всего, LG G6 представят 26 февраля. Предположительная дата запуска в продажу — 10 марта 2017 года. Как ожидается, LG G6 получит новый 5,7-дюймовый QHD+ LCD-дисплей с соотношением сторон 18:9, представленный буквально сегодня LG Display.

Согласно более ранним утечкам, LG G6 оснащается 5,3-дюймовым плоским дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), двойной основной камерой с разным фокусным расстоянием каждого из модулей, а также двухцветной вспышкой. Смартфон базируется на топовом процессоре Snapdragon 835 от Qualcomm. Размеры составляют 148,8 х 72,3 х 8,3/8 мм. На нижней кромке расположился порт USB-Type C, а на верхней есть 3,5-мм разъем для наушников. Сканер отпечатков пальцев на задней панели, судя по всему, сможет выполнять функции кнопки включения/выключения.

Источник
PocketNow
Теги
смартфон ANDROID LG LG G6

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