Смартфон Moto G5 Plus показался на живых фото

Motorola, ставшая подразделением компании Lenovo, судя по всему, готовит новое поколение смартфонов серии Moto G. По крайней мере, живые фотографии пока не анонсированного Moto G5 Plus засветились на довольно известной доске частных объявлений OLX.


Потенциальный Moto G5 Plus с модельным номером предлагается через румынский OLX Romania, продавец опубликовал не только фотографии с разных ракурсов, но и основных характеристики модели.

По предварительным данным, Moto G5 Plus оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 13-мегапиксельной основной камерой и 5-мегапиксельной основной камерой, Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 3080 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Moto G5 Plus предлагается без аксессуаров, а продавец никак не поясняет то, откуда у него оказался этот смартфон. При этом аппарат имеет пометку "конфиденциальная собственность Motorola, не для продажи". По словам продавца, официально Moto G5 Plus будет выпущен в марте 2017 года. Сейчас он за него просит 387 долларов США. Отметим, что текущее поколение Moto G, модели Moto G4 и Moto G4 Plus дебютировали в мае 2016 года.


Источник
OLX Romania
Теги
смартфон ANDROID LENOVO Moto

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