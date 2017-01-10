Samsung, по слухам, планирует реализовать 60 миллионов Galaxy S8 в 2017 году

Компания Samsung, по слухам из родной Южной Кореи, намеревается реализовать около 60 000 000 смартфонов Galaxy S8 в 2017 году.

Сообщается, что: «Технологический гигант сделал заказ своим партнерам на компоненты, которые нужны для производства 60 000 000 устройств». Что же, цифры весьма внушительные, учитывая, что в первый год Galaxy S5 и Galaxy S6 были отгружены в количестве 45 000 000, а Galaxy S7 – предположительно 48 000 000.

По информации из сети, Galaxy S8 получит улучшенную камеру, 5,5-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей) для работы с устройствами виртуальной реальности, который займет всю переднюю панель, а сканер отпечатков пальцев будет встроен прямо в экран.

По другой теории, флагман Samsung выйдет в двух версиях — 6,2-дюймовой с дисплеем "от кромки до кромки" и 5,7-дюймовой с изогнутым экраном. Еще одна теория утверждает сохранение разрешения на уровне Quad HD (2560 x 1440 пикселей), но с переходом на стандартную схему RGB вместо PenTile, что повысит количество точек с 7 372 800 до 11 059 200.

Аппаратной основой станут 10-нанометровые процессоры Qualcomm Snapdragon 830 и Exynos 8895. Упоминаются новый голосовой помощник на базе Viv, поддержка NFC с MST для платежного сервиса Samsung Pay. Также смартфону предсказывают стереодинамики под брендом Harman и переход на порт USB Type-C с избавлением от стандартного 3,5-мм разъема для наушников.