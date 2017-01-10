Началось массовое производство флагманского Xiaomi Mi 6 в двух версиях

Китайские источники поделились интересной новостью — компания Xiaomi, якобы, уже начала массовое производство своего следующего флагманского смартфона Xiaomi Mi 6, причем в двух версиях.

Концепт Xiaomi Mi 6
Концепт Xiaomi Mi 6

По данным источника, одна версия Xiaomi Mi 6 получит обычный LCD-дисплей, а вторая — изогнутый OLED. Также сообщаются ориентировочные цены — 1999 китайских юаней, то есть примерно 288,70 доллара США, для LCD-модели и 2499 китайских юаней, то есть примерно 360,91 доллара США за OLED-модель.

Предположительно, Xiaomi Mi 6 станет самым мощным смартфоном бренда на момент выпуска. Согласно более ранним слухам, он, на пару с Samsung Galaxy S8, станет одним из первых смартфонов, созданных на основе нового процессора Qualcomm Snapdragon 835.

Как ожидается, Xiaomi Mi 6 получит 20-мегапиксельную основную камеру, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и быструю зарядку Xiaomi Fast, 4 или 6 ГБ оперативной памяти, аккумулятор на 4000 мАч и порт USB Type-C. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой MIUI 9.

Источник
MyDrivers
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