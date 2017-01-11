Ранние прототипы iPhone сравнили на видео

Блоггер и инсайдер Сонни Диксон (Sonny Dickson), довольно хорошо известный своими утечками о продуктах Apple, опубликовал интересное видео, сравнивающее два ранних прототипа iPhone с разными версиями ПО, тогда еще находящимися в разработке.


На видео можно увидеть прототип iPhone P1, над которым работал Тони Фаделл (Tony Fadell), известный как "крестный отец" iPod, и прототип iPhone P2 Скотта Форстолла (Scott Forstall), который и стал в конце концов основой для iOS.

Оба гаджета работают на прототипе ОС Apple под кодовым названием Acorn OS. Как отмечает Диксон, P1 работает быстрее, поскольку использует облегченную версию Acorn, Также оба прототипа получили собственные лого, которые появляются после логотипа Acorn во время загрузки.

Как можно легко заметить, в iPhone P1 для навигации по ОС используется виртуальное колесико, наподобие того, что использовался в плеерах iPod. Такой подход не прижился и не нашел своего применения в конечной версии iOS. В iPhone P2 же используются сенсорные иконки для перемещения по ОС.

Источник
Sonny Dickson
Теги
смартфон Apple iPhone IOS

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