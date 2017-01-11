Размеры LG G6 сравнили с LG G5, iPhone 7 Plus, S7 Edge и Pixel XL

Профильный ресурс PhoneArena сумел раздобыть первый рендер передней панели готовящегося к выпуску флагманского смартфона LG G6, а также узнать приблизительные размеры аппарата. На основе полученной информации, PhoneArena составил и опубликовал изображения, демонстрирую разницу в габаритах LG G6, LG G5, LG V20, iPhone 7 Plus и Pixel XL, а также LG G6 и Samsung Galaxy S7 Edge.





LG G6 имеет ширину 72,3 мм, он немного уже предшественника, LG G5, примерно одинаков с ним по высоте, но толще — 8 мм вместо 7,3 мм. За счет уменьшенных рамок дисплей у LG G6 получится заметно больше.





Напомним, на днях LG Display анонсировала свою свежую разработку — первый в своем роде 5,7-дюймовый QHD+ LCD-дисплей с соотношением сторон 18:9. Он будет использоваться в LG G6. Разрешение нового дисплея составляет 1440 x 2880 пикселей, что дает результирующую плотность 564 точек на дюйм. Для сравнения, у LG G5 используется 5,3-дюймовый дисплей 16:9 с разрешением QHD (1440 х 2560 пикселей) и 554 ppi.

По сравнению с LG V20, новинка компактнее, но имеет такою же диагональ дисплея благодаря более узким рамкам и отсутствию вспомогательного дисплея. По сравнению с iPhone 7 Plus и Google Pixel XL, смартфон короче и уже, несмотря на экран большего размера. 5,5-дюймовый Samsung Galaxy S7 Edge же на миллиметр длиннее и примерно такой же по ширине.

Согласно недавней утечке, флагманский LG G6 может дебютировать в конце февраля или начале марта 2017 года. Возможно, на выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта 2017 года.