Общие продажи смартфонов Meizu 2016 достигли 22 миллионов

Компания Meizu сообщила, что в 2016-ом году продала 22 миллиона смартфонов. Большая часть устройств была реализована на родном Китайском рынке — 20 миллионов. Еще 2 миллиона пришлись на зарубежные продажи. Вторая половина 2016 года была более удачной для производителя. В день общая выручка от продаж составляла 4 миллиона юаней.

В 2016 году компания представила 15 моделей смартфонов.

Напомним, что в 2015 году Meizu также рапортовала о примерно схожих результатах.