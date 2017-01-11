Общие продажи смартфонов Meizu 2016 достигли 22 миллионов

Компания Meizu сообщила, что в 2016-ом году продала 22 миллиона смартфонов. Большая часть устройств была реализована на родном Китайском рынке — 20 миллионов. Еще 2 миллиона пришлись на зарубежные продажи. Вторая половина 2016 года была более удачной для производителя. В день общая выручка от продаж составляла 4 миллиона юаней.

В 2016 году компания представила 15 моделей смартфонов.

Напомним, что в 2015 году Meizu также рапортовала о примерно схожих результатах

Источник
Gizmochina
Теги
MEIZU смартфоны

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