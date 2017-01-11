Meizu назначила анонс M5S на 27 января

Компания Meizu начала рассылать журналистам приглашения на следующее пресс-мероприятие, назначенное на 27 января 2017 года. Фотографии креативного приглашения в виде коробки опубликовали на просторах Weibo, китайского аналога Twitter.

Как ожидается, на мероприятии 27 января может быть представлен смартфон Meizu M5S. Эта теория подтверждается утекшим ранее в сеть роадмапом Meizu на 2017 год.

По данным китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA, смартфон оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор с тактовой частотой 1,3 ГГц, предположительно, MediaTek MT6750. Смартфон представлен в вариациях с 2, 3 и 4 ГБ оперативной памяти и 16, 32, 64 ГБ встроенной флеш-памяти.

Аккумулятор обладает емкостью 2930 мАч. Размеры составляют 148,2 х 72,53 х 8,4 мм. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow. Цветовые варианты включают серебристый, серый, золотистый и розово-золотистый.

Источник
PlayfulDroid
Теги
смартфон ANDROID MEIZU Meizu M5S

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