Музыкальный флагман Meizu Pro 6 Plus на 128 ГБ доступен для предзаказа в России

Компания Meizu открыла прием предварительных заказов на смартфон Meizu Pro 6 Plus в версии 128 ГБ. Напомним, он был представлен в конце ноября 2016 года и позиционируется производителем как музыкальный флагман, а в декабре стал доступен для предзаказа в России в версии с 64 ГБ флеш-памяти по цене 34 990 рублей.





Модель Meizu Pro 6 Plus с 128 ГБ встроенной флеш-памяти оценена в 38 990 рублей. Как отмечает производитель, Meizu Pro 6 Plus на 128 ГБ отличается не только большим накопителем, но и более производительным процессором Exynos 8890 с максимальной тактовой частотой 2,3 ГГц вместо 2,0 ГГц у 64-ГБ версии, 12-ядерным графическим чипом Mali T880 MP12, вместо десятиядерного Mali T800-10 у 64-ГБ версии.





Ожидаемые сроки поставки смартфона в Россию – конец февраля-начало марта, после «Китайского Нового Года». Для предзаказа Meizu Pro 6 Plus с 64 ГБ предлагается в темно-сером, серебристом или золотистом цветах, а с 128 ГБ — а темно-сером и золотистом.

Meizu Pro 6 Plus заключен в металлический корпус, сканер отпечатков пальцев встроен в домашнюю кнопку mTouch. Он получил 5,7-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей) с функцией 3D Press, которая позволяет распознавать силу нажатия на экран для вывода контекстного меню приложений без их запуска. Отдельно стоит отметить функцию "всегда включенного" дисплея, так называемый Always On Display, благодаря которой на экране постоянно видна такая информация, как время, день недели, уровень заряда аккумулятора.

Основная камера использует 12-мегапиксельный сенсор Sony IMX386, оптическую систему стабилизации изображения, фазовый и лазерный автофокус, кольцевую вспышку из 10 светодиодов разных оттенков. Фронтальная камера имеет разрешение 5 Мп. Также отмечается аудиочип ESS ES9018K2M, операционный усилитель ADI AD45275, конденсаторы Rubycon. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3400 мАч и функцией быстрой зарядки. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с оболочкой Flyme.