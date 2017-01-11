Смартфон Nokia 6 выйдет в продажу 19 января

На днях компания HMD Global представила свой первый смартфон под брендом Nokia — Nokia 6. Как сообщалось тогда, смартфог поступит в продажу в Китае в начале года по цене 245 долларов США и только через онлайн-ритейлера JD.com. Теперь JD.com открыл прием предварительны заказов и сообщил дату старта продаж — 19 января.





По словам производителя, Nokia 6 стал первым из нескольких Android-смартфонов под брендом Nokia, дебют которых запланирован на первую половину 2016. Как ожидается, международная версия Nokia 6 дебютирует на выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта 2017 года.

Смартфон заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке. оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и 2.5D-дисплеем со скругленными кромками, 16-мегапиксельной основной камерой с фазовым автофокусом и двухцветной вспышкой, 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 430, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом 128 ГБ.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч. Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS, USB OTG. Также стоит отметить стереодинамики. Размеры составляют 154 x 75,8 x 7,8 мм.

Напомним, в мае Nokia сообщила о заключении стратегического лицензионного соглашения с финской HMD относительно интеллектуальной собственности и бренда, в рамках которого HMD сможет создавать телефоны и планшеты нового поколения под брендом Nokia в течение следующих десяти лет.