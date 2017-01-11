Nokia обещает смартфонный анонс 26 февраля

Стало известно, что следующий анонс, касающийся смартфонов под брендом Nokia, состоится 26 февраля. Об этом сообщил производитель через официальный аккаунт NokiaMobile в социальной сети Facebook. Причем, запись содержит намек на несколько новинок, поскольку говорится не об "анонсе", а анонсах, во множественном числе. Заявляется буквально следующее: "More announcements to follow on February 26th… Save the date!".


Напомним, на днях компания HMD Global представила свой первый смартфон под брендом Nokia — Nokia 6. Он начнет продаваться в Китае 19 января. По словам производителя, Nokia 6 стал первым из нескольких Android-смартфонов под брендом Nokia, дебют которых запланирован на первую половину 2016. Как ожидается, международная версия Nokia 6 дебютирует на выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта 2017 года.

В мае Nokia сообщила о заключении стратегического лицензионного соглашения с финской HMD относительно интеллектуальной собственности и бренда, в рамках которого HMD сможет создавать телефоны и планшеты нового поколения под брендом Nokia в течение следующих десяти лет.

Источник
NokiaMobile
Теги
смартфон ANDROID Nokia HMD Nokia 6

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