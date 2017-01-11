Складной смартфон Samsung сможет разворачиваться в 7-дюймовый планшет

Компания Samsung Electronics с большой вероятностью выпустит складной смартфон в третьем квартале 2017 года. Об этом сообщило корейское издание KoreaHerald со ссылкой на "осведомленные" источники.


По данным источника, устройство получит гибкий дисплей с возможностью складываться. В сложенном состоянии дисплей будет находиться на внешней поверхности и устройство сможет работать как смартфон, а в разложенном состоянии — использоваться как 7-дюймовый планшет. Samsung планирует распространить более 100 тысяч таких складных устройств в третьем квартале.

Samsung уже завершила разработку смартфонов с дисплеями внутри в сложенном состоянии, а в августе 2016 года приступила к разработке складных смартфонов с внешним дисплеем, которые не требуют разворачивать устройство для использования.

Отметим, что на днях китайские источники сообщили, что Samsung сейчас тестирует в Китае складные смартфоны Samsung Galaxy X1 и Galaxy X1 Plus с гибкими дисплеями, которые разрабатываются в рамках проекта под кодовым названием Project Valley.

Источник
KoreaHerald
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смартфон ANDROID планшет Samsung Samsung Galaxy X1 Samsung Galaxy X1 Plus

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