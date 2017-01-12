В сети появился новый рендер Galaxy S8

В Интернет выложили очередной рендер смартфона Galaxy S8, на этот раз в водонепроницаемом чехле. Можно заметить очень тонкие рамки, дисплей занимает практически всю переднюю панель. Впрочем, место для динамика, микрофона и камеры в Samsung все равно придется оставить.

По слухам, Galaxy S8 получит улучшенную камеру, 5,5-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей) для работы с устройствами виртуальной реальности, который займет всю переднюю панель, а сканер отпечатков пальцев будет встроен прямо в экран.

По другой теории, флагман Samsung выйдет в двух версиях — 6,2-дюймовой с дисплеем "от кромки до кромки" и 5,7-дюймовой с изогнутым экраном. Еще одна теория утверждает сохранение разрешения на уровне Quad HD (2560 x 1440 пикселей), но с переходом на стандартную схему RGB вместо PenTile, что повысит количество точек с 7 372 800 до 11 059 200.

Аппаратной основой станут 10-нанометровые процессоры Qualcomm Snapdragon 830 и Exynos 8895. Упоминаются новый голосовой помощник на базе Viv, поддержка NFC с MST для платежного сервиса Samsung Pay. Также смартфону предсказывают стереодинамики под брендом Harman и переход на порт USB Type-C с избавлением от стандартного 3,5-мм разъема для наушников.