Смартфон HTC U Play представлен официально

Помимо флагманского HTC U Ultra с двумя дисплеями, компания HTC также представила сегодня смартфон HTC U Play. Это более простая и компактная модель, не получившая вспомогательный дисплей, но обладающая рядом особенностей, присущих флагману.





В частности, HTC U Play получил такой же корпус со стеклянными панелями и металлической рамкой, обеспечивающий переливающийся цвет. Также он унаследовал технологию HTC Sense Companion на базе искусственного интеллекта, которая изучает привычки пользователя, чтобы выдавать актуальные подсказки. Компаньон может распознать голос пользователя и разблокировать смартфон одной командой, принимать и отклонять звонки и так далее. Также производитель отмечает функцию HTC USonic, которая анализирует строение ушей пользователя с помощью звуковых импульсов и подстраивает звучание.

HTC U Play оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 16-мегапиксельной фронтальной камерой и 16-мегапиксельной основной камерой с оптической стабилизацией изображения и фазовым автофокуса, сканером отпечатков пальцев. Аппаратной основой стал восьмиядерным процессором MediaTek Helio P10, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 2 ТБ. Аккумулятор обладает емкостью 2500 мАч с технологией быстрой зарядки.

Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow. Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB 2.0 Type-C, а вот 3,5-мм разъема больше нет. Размеры составляют 145,99 x 72,9 x 3,5 ~ 7,99 мм, а вес — 145 грамм.

HTC U Play предлагается в синем, розовом, черном и белом цветовых вариантах по цене около 440 долларов США. Продажи начнутся в марте.