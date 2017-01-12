LG намекает на анонс непромокаемого LG G6 с большим экраном в феврале

Компания LG Electronics опубликовала тизерный видеоролик, в котором рассказывается о некоем "идеальном смартфоне". В ролике показаны пользователи, которые высказывают свои пожелания к идеальному смартфону. В числе всего прочего, упоминается большой дисплей при компактном корпусе, защита от воды, удобство работы одной рукой и возможность уместит смартфон в карман. Также LG отметила, что дебюта стоит ожидать в феврале 2017 года.


Судя по всему, LG начала таким образом готовит общественность к анонсу своего следующего флагманского смартфона, LG G6. Для него уже представлен специальный дисплей от LG Display — 5,7-дюймовый QHD+ LCD с соотношением сторон 18:9. Разрешение нового дисплея составляет 1440 x 2880 пикселей, что дает результирующую плотность 564 точек на дюйм. Для сравнения, у LG G5 используется 5,3-дюймовый дисплей 16:9 с разрешением QHD (1440 х 2560 пикселей) и 554 ppi.

Судя по предварительной информации, LG G6 сможет превзойти многие из современных флагманов по соотношению площади дисплея к площади передней панели. Анонс ожидается на выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта 2017 года.

Источник
LG
Теги
смартфон ANDROID LG LG G6 MWC 2017

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