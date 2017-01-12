Стодолларовый Meizu M5 выходит в России

Компания Meizu открыла прием предварительных заказов на смартфон Meizu M5. Сейчас это самый доступный смартфон в линейке Meizu, он был представлен в Китае в октябре 2016 года и его младшая модель оценена там примерно в 100 долларов США.





Младшая версия Meizu M5 с 16 ГБ предлагается за 10 990 рублей, а старшая версия Meizu M5 с 32 ГБ — за 12 990 рублей. Ожидаемые сроки поставки в Россию – начало февраля. Для предзаказа смартфон доступен в трех расцветках корпуса: черный, синий и золотистый.

Смартфон Meizu M5 заключен в пластиковый корпус, получил сканер отпечатков пальцев в домашней кнопке. Он оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей) и 2.5D-стеклом со скругленными кромками, 13-мегапиксельной основной камерой с фазовым автофокусом и двухцветной вспышкой, 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Mediatek MT6750 с тактовой частотой 1,5 ГГц и графикой Mali-T860, 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3070 мАч. Поддерживаются две SIM-карты, LTE и VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n; 2,4 ГГц / 5 ГГц), Bluetooth 4.0 LE, GPS и ГЛОНАСС.

Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с фирменной оболочкой FlyMe. Размеры составляют 147,28 × 72,8 × 8,15, а вес — 138 граммов.