Смартфон Moto G5 Plus показался на пресс-рендере

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружилось пресс-изображение готовящегося к выпуску смартфона Moto G5 Plus, который пока не был представлен официально.


По предварительным данным, Moto G5 Plus оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 13-мегапиксельной основной камерой и 5-мегапиксельной основной камерой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 3080 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Как ожидается, официально Moto G5 Plus будет выпущен в марте 2017 года. Сейчас он за него просит 387 долларов США. Отметим, что текущее поколение Moto G, модели Moto G4 и Moto G4 Plus дебютировали в мае 2016 года.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID LENOVO MOTOROLA Moto Moto G5 Plus

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