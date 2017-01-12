Samsung начала обновлять Galaxy S7 и Galaxy S7 edge до Android 7.0 Nougat

Компания Samsung Electronics начала распространять финальную версию прошивки с обновлением до Android 7.0 Nougat для флагманских смартфонов Galaxy S7 и Galaxy S7 edge. Об этом сообщил профильный ресурс SamMobile, подкрепив новость скриншотами.

В первую очередь апдейт начал приходить участникам программы бета-тестирования Galaxy Beta Program, которая проходила для прошивки с Android 7.0 Nougat для Galaxy S7 и Galaxy S7 edge в США, Китае, Великобритании и Южной Корее.

Как мы уже писали ранее, Samsung подтвердила планы запуска апдейта в Европе 17 января, вероятно в это день состоится торжественный релиз для простых пользователей.