Samsung начала обновлять Galaxy S7 и Galaxy S7 edge до Android 7.0 Nougat

Компания Samsung Electronics начала распространять финальную версию прошивки с обновлением до Android 7.0 Nougat для флагманских смартфонов Galaxy S7 и Galaxy S7 edge. Об этом сообщил профильный ресурс SamMobile, подкрепив новость скриншотами.

В первую очередь апдейт начал приходить участникам программы бета-тестирования Galaxy Beta Program, которая проходила для прошивки с Android 7.0 Nougat для Galaxy S7 и Galaxy S7 edge в США, Китае, Великобритании и Южной Корее.

Как мы уже писали ранее, Samsung подтвердила планы запуска апдейта в Европе 17 января, вероятно в это день состоится торжественный релиз для простых пользователей.

Источник
SamMobile
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy S7 Samsung Galaxy S7 edge Android 7.0 Nougat

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