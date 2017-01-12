Складной смартфон Samsung Galaxy X может дебютировать в 2018 году

Компания Samsung Electronics выпустит складной смартфон под названием Galaxy X в первой половине 2018 года. Об этом сообщил корейский ресурс BusinessKorea со ссылкой на источники из индустрии.





Ранее появлялись сообщения, что складной смартфон Samsung может дебютировать в третьем или четвертом квартале 2017 года. Тем не менее, учитывая планы компании по разработке и массового производства, дата официального выпуска с большей вероятностью придется на первую половину 2018 года.

Полиимидная пленка станет ключевым компонентом складных смартфонов. Она тонкая и гибкая, а также обладает высокой устойчивостью к нагреву и способна сохранять стабильное состояние в большом диапазоне температур.

В Корее к производству полиимидной пленки готовится компания Kolon Industries. Завершить постройку производственных линий и наладить массовое производство она собирается именно в первой половине 2018 года.

По предварительным данным, Samsung сейчас тестирует в Китае модели с номерами SM-X9000 на базе Android 6.0.1 Marshmallow и SM-X9050 на базе Android 7.0 Nougat.

Отметим, что на днях китайские источники сообщили, что Samsung сейчас тестирует в Китае складные смартфоны Samsung Galaxy X1 и Galaxy X1 Plus с гибкими дисплеями, которые разрабатываются в рамках проекта под кодовым названием Project Valley.