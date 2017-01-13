HTC выпустит 6-7 смартфонов в 2017 году

Вчера компания HTC представила два новых смартфона — флагманский HTC U Ultra и модель попроще HTC U Play. После мероприятия журналистам ресурса Engadget удалось взять интервью у Чиалин Чанга (Chialin Chang), главы смартфонного подразделения и подключенных устройств в компании.



HTC U Ultra

По словам топ-менеджера, HTC в начавшемся году собирается выпустить только шесть-семь смартфонов. Это значительно меньше, чем вышедшие в прошлом году одиннадцать-двенадцать моделей. По задумке, такой шаг позволит компании сосредоточиться на основных функциях смартфонов, чтобы лучше составить конкуренцию другим брендам.

Чанг отметил, что можно ожидать несколько доступных устройств серии Desire для развлечений. На вопрос о смартфоне HTC 11, он ответил, что в текущем году моделей с таким названием не будет. Такой ответ оставляет шанс на выпуск настоящего флагманского устройства, наследника HTC 10, в 2017 году, просто под другим именем.