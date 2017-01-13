В марте появятся мощные смартфоны AGM X2 и X2 Pro

Компания AGM Group в марте 2017 года выпустит мощные смартфоны AGM X2 и AGM X2 Pro. Обе новинки защищены от пыли и воды, соответствуют стандартам класса IP68. Внутри окажутся передовые процессоры Qualcomm Snapdragon.

В AGM X2 и AGM X2 Pro используются 5,5-дюймовые дисплеи Super AMOLED с разрешением 1920 х 1080 пикселей. Главное отличие двух моделей — количество оперативной памяти и объем встроенного накопителя. У X2 – 4 ГБ оперативной памяти и накопитель на 64 ГБ, а у X2 Pro – 8 ГБ памяти и накопитель объемом 128 ГБ. Кроме того, если у X2 аккумулятор имеет емкость 6000 мАч, то X2 Pro – уже 10 000 мАч.

Камеры одинаковые у обоих устройств — основная, сдвоенная, на 16 мп, фронтальная — на 13 мп.

Цены не называются. 

Источник
AGMMobile
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