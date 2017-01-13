Huawei представляет P8 Lite (2017)

Компания Huawei решила представить смартфон P8 Lite (2017), который в некоторых странах (например, в Латинской Америке) будет продаваться под именем P9 Lite (2017).

Устройство оснащается 5,2-дюймовым IPS дисплеем с разрешением 1080p. Внутри находится 8-ядерный чип Kirin 655 с видеокартой Mali-T830MP2, 3 ГБ оперативной памяти и накопитель на 16 ГБ. Также предусмотрены две камеры, основная на 12 мп и фронтальная на 8 мп. Аккумулятор — на 3000 мАч.

Любопытно, что смартфон с названием P8 Lite уже выпускался в 2015-ом году, также Huawei продавала и модель P9 Lite. В Европе за новую модель попросят 239 евро.