Oppo выпускает новогодний красный R9S

Китайская компания Oppo представила в канун Китайского Нового года специальное издание смартфона Oppo R9S — New Year Anniversary Edition. Главной отличительной чертой от оригинальной модели стал ярко-красный цвет корпуса.


Напомним, Oppo R9S был представлен осенью 2016 года. Он заключен металлический корпус с сенсорном отпечатков пальцев, встроенным в домашнюю кнопку. Еще одной особенностью стали камеры — 16-мегапиксельная фронтальная и 16-мегапиксельная основная с датчиком Sony IMX398 и апертурой f/1.7.


Смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) с 2.5D-стеклом со скругленными кромками и защитой Corning Gorilla Glass 5. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625 на 2 ГГц с графикой Adreno 506, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Емкость аккумулятора составляет 3010 мАч.


Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0.1 Marshmallow с оболочкой ColorOS 3.0. Цена составляет около 400 долларов США.

Источник
Oppo
Теги
смартфон ANDROID OPPO Oppo R9S

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