Смартфоны Samsung Galaxy A3, A5 и A7 2017 начали появляться в России

Компания Samsung уже второго января представила новые смартфоны серии A — Galaxy A3 (2017) , A5 (2017) и A7 (2017). Тогда было объявлено о старте продаж в январе и вот, смартфоны начали появляться у ритейлеров в России. В частности, Samsung Galaxy A5 (2017) уже отмечен как имеющийся в продаже у Master PC, сети фирменных магазинов Samsung в Москве.





Модели Galaxy A3 (2017) и A7 (2017) у Master PC пока "не в наличии". Отметим, что стоимость на данный момент ниже, чем было заявлено во время анонса. Так, рекомендованная цена на Galaxy A3 (2017) составляет 24 990 рублей, а в Master PC он ожидается по 22 990 рублей. Galaxy A5 (2017) можно купить за 27 990 рублей вместо 29 990 рублей, а A7 (2017) — 32 990 рублей вместо 34 990 рублей.

Напомним, все три смартфона получили защиту от воды по стандарру IP68, продвинутые селфи-камеры — на 16 Мп у A5 (2017) и A7 (2017), 8 Мп у A3 (2017), а также поддержку Samsung Pay как в NFC-, как и в MST-варианте. Отдельно стоит отметить у A5 (2017) и A7 (2017) возможность использования одновременно двух SIM-карт и карточки microSD.