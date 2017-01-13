Смартфон Samsung Galaxy A9 Pro замечен в Европе

Смартфон Samsung Galaxy A9 Pro изначально был выпущен в прошлом марте и до конца 2016 года был эксклюзивом для азиатских стран. Теперь стали появляться сообщения о выходе модели на международный рынок. Сначала Samsung Galaxy A9 Pro заметили в Индии, а теперь и в Европе.


Если быть точными, то Samsung Galaxy A9 Pro заметил пользователь из Румынии в одном и розничных магазинов по цене около 485 евро.

Смартфон оснащается Super AMOLED дисплеем диагональю 6 дюйма с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 16-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 652 (переименованный 620) с тактовой частотой 1,8 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью использования карточек microSD емкостью до 128 ГБ. Также отмечается аккумулятор емкостью 5000 мАч с возможностью быстрой зарядки и сканер отпечатков пальцев.

Источник
GSMArena
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy A9 Pro

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