Производитель чехлов рассекретил дизайн Samsung Galaxy S8

После появления нескольких рендеров Samsung Galaxy S8 от различных производителей чехлов, судя по всему, основанных на слухах, в сети появились изображения Galaxy S8, выглядящие правдоподобно. Они появились на сайте британского ритейлера мобильных аксессуаров MobileFun и показывают смартфон в ультратонком чехле от Olixar.





Модель чехла называется Olixar Ultra-Thin Samsung Galaxy S8 Edge Case и показывает смартфон с загнутым с двух сторон дисплеем. По мнению экспертов, рендеры вполне могут основываться на настоящем Samsung Galaxy S8 или быть очень близки к финальной по дизайну.





Можно заметить тонкие кромки сверху и снизу, исчезновение аппаратной домашней кнопки, вспышку/пульсомер над тыльной камерой. 3,5-мм разъем для наушников, судя по всему, отсутствует.



По слухам, Galaxy S8 получит улучшенную камеру, 5,5-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей) для работы с устройствами виртуальной реальности, который займет всю переднюю панель, а сканер отпечатков пальцев будет встроен прямо в экран.

По другой теории, флагман Samsung выйдет в двух версиях — 6,2-дюймовой с дисплеем "от кромки до кромки" и 5,7-дюймовой с изогнутым экраном. Еще одна теория утверждает сохранение разрешения на уровне Quad HD (2560 x 1440 пикселей), но с переходом на стандартную схему RGB вместо PenTile, что повысит количество точек с 7 372 800 до 11 059 200.

Аппаратной основой станут 10-нанометровые процессоры Qualcomm Snapdragon 830 и Exynos 8895. Упоминаются новый голосовой помощник на базе Viv, поддержка NFC с MST для платежного сервиса Samsung Pay. Также смартфону предсказывают стереодинамики под брендом Harman и переход на порт USB Type-C с избавлением от стандартного 3,5-мм разъема для наушников.