Gionee выпускает смартфон Steel 2

Китайский производитель Gionee выпустил новый смартфон Steel 2 для китайского рынка. Устройство имеет полностью металлический корпус размером 144,3 х 70,5 х 8,6 мм, 5-дюймовый IPS дисплей с разрешением 720p. В качестве технической основы используется 4-ядерный процессор MediaTek MT6737, имеется 3 ГБ оперативной памяти, а также накопитель на 16 ГБ или 32 ГБ. Основная камера оснащена сенсором на 8 мп, а фронтальная — на 5 мп.

Смартфон поддерживает работу с двумя SIM-картами, имеет встроенный дактилоскопический датчик и установленную Android 6.0 c фирменной надстройкой Amigo 3.5. Весит гаджет 160 граммов и имеет аккумулятор на 4000 мАч.

Доступен в цветовых решениях Jazz Gold и Gold Black.