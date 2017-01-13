Wileyfox запускает смартфон Swift 2X

Бренд Wileyfox, созданный при активном содействии Fly, представил новый смартфон Wileyfox Swift 2X. Это наследник прошлогоднего Wileyfox Swift 2. Он тоже заключен в металлический корпус и получил сканер отпечатков пальцев, но получил более продвинутые параметры.


Смартфон оснащается 5,2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 16-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 430, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с поддержкой microSD eмкостью до 64 ГБ.

Аккумулятор обладает емкостью 3010 мАч и поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Смартфон поддерживает работу двух SIM-карт, сотовых сетей LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS и NFC. Стоит отметить использование разъема USB Type-C, правда только стандарта USB 2.0. Размеры составляют 144 x 72,2 x 8,8 мм, а вес — 155 граммов.

Модель работает под управлением свежей версии сборки Cyanogen OS 13.1, созданной на основе Android 6.0.1 Marshmallow. Поскольку проект Cyanogen закрывается, можно ожидать выхода прошивки на чистом Android.

На данный момент Wileyfox Swift 2X доступен в Великобритании по цене 220 фунтов стерлингов, то есть около 268 долларов США.

Источник
Wileyfox
Теги
смартфон ANDROID Wileyfox

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