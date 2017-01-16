CES 2017: Qualcomm заявила, что на CES 2017 смартфона Nokia 8 не было

Кэтрин Бэйкер (Catherine Baker) из пресс-службы компании Qualcomm заявила, что на стенде компании не были представлены смартфоны Nokia. Также она добавила, что производитель процессоров Snapdragon на протяжении многих лет использует прототипы смартфонов для рекламы своей продукции на крупных выставках. 2017 год не стал исключением.

Таким образом, информация о демонстрации Nokia 8 на стенде Qualcomm 26 февраля была опровергнута.   

Источник
phone Arena
Теги
смартфоны CES 2017 Nokia 8

Комментарии

Из рубрикиТелефоны
Samsung рассекретила смартфон Galaxy C7 Pro
Huawei Honor 8 начинает обновляться до Android 7.0 Nougat
iPhone 8 превзойдет iPhone 7 по защите от воды

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 471
Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
5 лучших смартфонов 2016 года 257
Компьютер месяца — январь 2017 224
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 159
Обзор видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti: для тех, кто держится там 109