CES 2017: Qualcomm заявила, что на CES 2017 смартфона Nokia 8 не было

Кэтрин Бэйкер (Catherine Baker) из пресс-службы компании Qualcomm заявила, что на стенде компании не были представлены смартфоны Nokia. Также она добавила, что производитель процессоров Snapdragon на протяжении многих лет использует прототипы смартфонов для рекламы своей продукции на крупных выставках. 2017 год не стал исключением.

Таким образом, информация о демонстрации Nokia 8 на стенде Qualcomm 26 февраля была опровергнута.