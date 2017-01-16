Samsung Galaxy Note 7 воспламенялся из-за аккумулятора

Источники из Южной Кореи утверждают, что причины возгорания смартфонов Samsung Galaxy Note 7 обнаружены. Специалистам Samsung удалось воспроизвести проблему в лабораторных условиях, пишут люди, знакомые с ходом расследования. Главной причиной стали аккумуляторы, как и предполагалось ранее.

Напомним, что изначально Samsung предположила, что взрывоопасными являются Galaxy Note 7 с одной из двух моделей аккумулятора. Однако отзыв и замена более чем 2,5 миллиона устройств проблему не решили.

Также утверждается, что причины самоподрыва гаджета будут названы 23 января самим Кох Дон Джином (Koh Dong-jin), главой мобильного подразделения Samsung. Он также расскажет о мерах, которые приняла компания, чтобы подобное не повторилось в будущем. 

Источник
Gizmochina
Теги
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