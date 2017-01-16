Версия Huawei Mate 9 с 6 ГБ оперативной памяти засветилась у онлайн-ритейлеров

В каталогах нескольких онлайн-ритейлеров появилась версия смартфона Huawei Mate 9 с выросшими до 6 ГБ и 128 ГБ объемами оперативной и встроенной флеш-памяти. На данный момент официально предлагаются только китайская и международная версии с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Новая версия Huawei Mate 9 оценена у китайских ритейлеров примерно в 800 долларов США.





Напомним, на выставке CES 2017, которая проходит с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, компания Huawei объявила о запуске в США смартфона Mate 9. Таким образом, анонсированный в ноябре 2016 года флагман вышел за пределы Китая.

Huawei Mate 9 заключен в металлический корпус и получил 5,9-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей). Дисплей используется обычный, плоский, со стеклом 2.5D. Основная камера сертифицирована Leica, состоит из 20-мегаписельного монохромного модуля и 12-мегапиксельного цветного сенсора, оптической системы стабилизации изображения и двухцветной двойной вспышки. Фронтальная камера получила сенсор на 8 Мп.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор HiSilicon Kirin 960, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Предусмотрено две SIM-карты, поддержка LTE. Аккумулятор обладает емкостью на 4000 мАч с технологией Super Charge. Сканер отпечатков пальцев на задней панели поддерживает жесты. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой EMUI 5.0.