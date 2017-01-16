Motorola назначила анонс смартфонов на 26 февраля

Motorola, ставшая подразделением компании Lenovo, объявила дату следующего пресс-мероприятия. Анонс состоится 26 февраля 2017 года, к выставке MWC 2017, которая проходит в Барселоне с 27 февраля по 2 марта 2017 года.





Предположительно, гвоздем программы могут стать новые смартфоны серии Moto G — модели под названием Moto G5 и Moto G5 Plus.

По предварительным данным, Moto G5 Plus оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 13-мегапиксельной основной камерой и 5-мегапиксельной основной камерой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 3080 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Как ожидается, официально Moto G5 Plus будет выпущен в марте 2017 года. Отметим, что текущее поколение Moto G, модели Moto G4 и Moto G4 Plus дебютировали в мае 2016 года.