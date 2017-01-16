Смартфоны Sony Xperia G3121 и G3112 базируются на чипах MediaTek Helio P20

Ресурс XperiaBlog обнаружил профиль UAProf (User Agent Profile, спецификация устройства, предназначенная для создателей контента) готовящихся к выпуску смартфонов Sony Xperia с модельными номерами G3121 и G3112.

Документы Sony подтвердили аппаратную основу смартфонов — ей станет процессор MediaTek Helio P20 MT6757, сочетающий четыре ядра с тактовой частотой 2,3 ГГц, четыре ядра с тактовой частотой 1,6 ГГц и графику Mali-T880. Также упоминается дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) для Sony G3221 и с разрешением HD (720 x 1280 пикселей) для Sony G3112.



Напомним, в прошлом октябре смартфоны Sony Xperia G3121 и G3112 засветились на сайте Евразийской экономической комиссии. Предположительно, эти смартфоны относятся к среднему уровню, получат экраны диагональю 5,2 и 5,5 дюймов.

Вероятнее всего, они станут двумя разновидностями модели-наследника смартфона Sony Xperia XA, вышедшего в 2016 году. Дополнительные подробности о них пока не известны.

Анонс Sony Xperia G3121 и G3112 ожидается на выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.