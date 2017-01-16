Ритейлер рассекретил Vivo V5 Plus с двойной селфи-камерой на 20 Мп

Анонс смартфона Vivo V5 Plus ожидается на текущей неделе, но пока еще не состоялся. Тем не менее, малазийский онлайн-ритейлер DirectD начал принимать на него предварительные заказы по цене около 400 долларов США.


Vivo V5 Plus продолжит дело V-серии, в которую входят ориентированные на любителей автопортретов смартфоны. Согласно предварительной информации, Vivo V5 Plus получил двойную фронтальную камеру, причем один модуль получил 20-мегапиксельный сенсор Sony IMX376, а второй — на 8 Мп для захвата информации о глубине при съемке селфи. Аналогичная фронтальная камера используется в прошлогодних Vivo X9 и X9 Plus.

Смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев и 16-мегапиксельной основной камерой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625 с графикой Adreno 506, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 3160 мАч и поддерживает быструю зарядку.

Размеры составляют 152,58 x 74 x 7,26, а вес — 158,6 мм. Предусмотрена поддержка двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2 и GPS. Работа производится под управлением Funtouch OS 3.0 на базе операционной системы Android 6.0 Marshmallow.

Смартфон предлагается в золотистом цвете. Как ожидается, Vivo V5 Plus официально представят 20 января, в пятницу.

Источник
DirectD
Теги
смартфон ANDROID Vivo

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