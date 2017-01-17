ASUS полна решимости увеличить объемы продаж смартфонов вдвое

Компания ASUS, пишет сайт DigiTimes, собирается нарастить продажи смартфонов до 35-40 миллионов устройств и занять 3% всего рынка в ближайшие три года. Впрочем, за 2016 год производитель также планировал реализовать 30 миллионов смартфонов, однако в итоге цифра оказалась куда скромнее — всего 20 миллионов. Годовой прирост составил лишь 5%. Впрочем, на некоторых рынках показатели были более радужными — рост составил до 20%.

Поэтому достигнуть увеличения продаж вдвое может оказаться не так уж и просто.

Приоритетными направлениями называются рынки, где продукция компании пользуется наибольшим спросом. К таковым, например, относится Китай.

Источник
DigiTimes
Теги
ASUS смартфоны

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших игровых ноутбуков 2016 года

30 декабря 2016

CES 2017: ASUS ZenFone 3 Zoom получил двойную камеру и аккумулятор на 5000 мАч

5 января

CES 2017: Смартфон ASUS ZenFone AR с 8 ГБ оперативной памяти работает с виртуальной и дополненной реальностью

5 января

LG анонсировала пять новых смартфонов

22 декабря 2016

Железный цех №40. Итоги 2016 года: процессоры, матплаты, память

21 декабря 2016

Железный цех №41. Лучшее железо 2016 года

26 декабря 2016
Из рубрикиТелефоны
Samsung Pay заработал с картами Visa от ВТБ24
HTC One A9 начал обновляться до Android 7.0 Nougat
Huawei Honor 6X с двойной камерой поступил в продажу в России

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 471
Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
5 лучших смартфонов 2016 года 258
Компьютер месяца — январь 2017 237
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 160
Обзор видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti: для тех, кто держится там 109