ASUS полна решимости увеличить объемы продаж смартфонов вдвое

Компания ASUS, пишет сайт DigiTimes, собирается нарастить продажи смартфонов до 35-40 миллионов устройств и занять 3% всего рынка в ближайшие три года. Впрочем, за 2016 год производитель также планировал реализовать 30 миллионов смартфонов, однако в итоге цифра оказалась куда скромнее — всего 20 миллионов. Годовой прирост составил лишь 5%. Впрочем, на некоторых рынках показатели были более радужными — рост составил до 20%.

Поэтому достигнуть увеличения продаж вдвое может оказаться не так уж и просто.

Приоритетными направлениями называются рынки, где продукция компании пользуется наибольшим спросом. К таковым, например, относится Китай.