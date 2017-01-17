У Samsung Galaxy S8 может оказаться фронтальная камера на 8 Мп

Компания Samsung улучшает фронтальные камеры своих новых смартфонов. Например, модели Galaxy A5 и A7 2017-го года имеют «фронталки» с разрешением 16 Мп, вместо прошлогодних скромных 5 Мп.

По слухам, у топового Galaxy S8 нас ждет фронтальный датчик на 8 Мп (против 5 Мп у S7 и S7 edge). Однако главным отличием станет использование автофокуса, а не фиксированного фокуса, как в Galaxy S7 и Galaxy S7 edge.

Согласно более ранним слухам, флагман Samsung 2017 года может выйти в двух версиях — 6,2-дюймовой с дисплеем "от кромки до кромки" и 5,7-дюймовой с изогнутым экраном. В Samsung Galaxy S8 Plus появится двойная камера, но ее не будет в простом Samsung Galaxy S8.

По слухам, Galaxy S8 получит улучшенную камеру, Super AMOLED-дисплей с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей) для работы с устройствами виртуальной реальности, который займет всю переднюю панель, а сканер отпечатков пальцев будет встроен прямо в экран. Аппаратной основой Galaxy S8 станут 10-нанометровые процессоры Qualcomm Snapdragon 830 и Exynos 8895. Упоминаются новый голосовой помощник на базе Viv, поддержка NFC с MST для платежного сервиса Samsung Pay. Также смартфону предсказывают стереодинамики под брендом Harman и переход на порт USB Type-C с избавлением от стандартного 3,5-мм разъема для наушников.