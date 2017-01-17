Google Pixel 2 показался на рендерах

В сети появились рендеры смартфона, который вполне может оказаться новым поколением Google Pixel, моделью Google Pixel 2.

На картинках можно увидеть, что у Pixel 2 более тонкая рамка снизу и сверху, внизу находятся два спикера (вполне возможно, что стерео). Сбоку расположены привычные кнопки «включения/выключения» и две клавиши регулирования уровня громкости.

Задняя панель сильно отличается от оригинального «Пикселя» - используется стекло, камера находится по центру, располагается дактилоскопический датчик. Кроме USB-C порта у смартфона сохранился 3,5-мм выход для наушников (находится сверху).

Кроме рендеров, никакой информации кроме той, что Pixel 2 появится в этом году, нет. Напомним, что оригинальные Google Pixel вышли в октябре 2016-го года.  




Источник
Gizmochina
Теги
смартфоны Google Pixel

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